Il laboratorio di lettura a Olbia.

Continua a Olbia il progetto “Leggiamo in tutte le lingue del mondo” prosegue il Laboratorio di lettura espressiva di classici della letteratura ispanoamericana, organizzato dalla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia.

La finalità di questo laboratorio è quella di creare occasioni di incontro “a distanza e in presenza” con 2 lettrici madrelingua qualificate Cristina Alejandra Lodi e Nivia Iglesias Davis per condividere il piacere di leggere in lingua originale importanti opere della letteratura universale.

Gli obiettivi sono quelli di utilizzare la lettura e la narrazione orale come attività trasversali per:

sviluppare capacità di comprensione di testi orali e scritti;

imparare nuovi vocaboli e usarli nel contesto adatto;

favorire lo studio e approfondire la conoscenza di importanti autori e opere della letteratura ispanoamericana;

promuovere un approccio positivo verso la lettura, i libri, la Biblioteca;

incentivare la curiosità di comprendere e di apprezzarne la diversità come valore, elemento di confronto e di crescita, attraverso opere di narrativa;

confrontare aspetti della propria cultura con aspetti della cultura dei paesi di lingua spagnola.

I testi utilizzati nel laboratorio saranno elaborati dalle lettrici, adattando varie fonti, per garantire il raggiungimento della finalità e degli obiettivi. Si partirà da “Las aventuras de Don Quijote de La Mancha (de Miguel de Cervantes Saavedra)” per proseguire con “Lecturas de autores varios”.

Il laboratorio, curato da Cristina Alejandra Lodi e Nivia Iglesias Davis, è rivolto ai Ragazzi dai 14 ai “chent’annos” incuriositi dalla lingua spagnola, si terrà ogni lunedì pomeriggio e/o venerdì mattina a partire dal 13 dicembre 2021 nella Biblioteca Civica Simpliciana, e sarà preceduto dalla trasmissione sul canale Youtube della Biblioteca di 4 appuntamenti: giovedì 25 novembre e 2 dicembre 2021 – lunedì 29 novembre e 6 dicembre 2021.

Per poter partecipare al laboratorio è necessario essere in possesso del green pass.

I moduli per l’iscrizione potranno essere ritirati presso la Biblioteca Civica Simpliciana, oppure scaricati direttamente dal sito internet del Comune di Olbia o alla Biblioteca Civica Simpliciana.

Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Olbia sito via Garibaldi 49 a mano o tramite email/pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it e faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito in base al numero di protocollo attribuito alla domanda stessa.

L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita ma i posti sono limitati. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana, Piazzetta Dionigi Panedda 3 tel. 0789/25533 – 0789/69903- 0789/26710 email: bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it.