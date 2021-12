Nuova protesta a Olbia dei lavoratori di Air Italy.

Dopo il nulla di fatto nel tavolo interministeriale che si è volto ieri mancano poche ore al triste epilogo per i lavoratori di Air Italy. Salvo miracoli dell’ultimo minuto l’imminente licenziamento di massa che travolgerà più di 1300 dipendenti.

Proprio per domani, 31 dicembre, i sindacati AP, USB e COBAS, hanno indetto una manifestazione a Olbia, a partire dalle ore 10 in piazza Elena di Gallura, di fronte al municipio, e sono in corso di verifica ulteriori iniziative possibili a Milano e Roma.

“Non è solo una manifestazione per chiedere di fermare il licenziamento di massa – commentano i sindacati – causato dalla proprietà e dal management, ma anche per denunciare i colpevoli ritardi della politica rispetto al disastro industriale di cui lo Stato italiano è oggettivamente responsabile, tramite il suo Governo, grazie ai pessimi accordi sottoscritti nel 2016″.

“Chiederemo anche impegni precisi e concreti sugli emendamenti annunciati per il decreto “milleproroghe” su Area di crisi complessa, bacino di ricollocazione e mantenimento delle professionalità, indispensabili per ridare una prospettiva di lavoro. Impegni che non possono essere vaghi e indefiniti come quelli che hanno portato al naufragio degli emendamenti promessi sulla Legge di bilancio“, concludono le organizzazioni sindacali.