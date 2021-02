L’interruzione dell’acqua prevista per domani a Olbia.

Domani sono previsti alcuni lavori sulla rete idrica a Olbia. L’intervento di Abbanoa sarà eseguito in via Volta all’incrocio con via Cellini per consentire il collegamento della nuova condotta.

Per consentire i lavori l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 8 alle 18 e 30 di domani 25 febbraio in via Aldo Moro e vie traverse e in via Dei Lidi e vie traverse.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si prevede il completamento dei lavori per le ore 18 e 30 con conseguente riavvio dell’erogazione senza ulteriore preavviso. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.

(Visited 169 times, 169 visits today)