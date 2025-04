Lavori nel tunnel, possibili disagi per il traffico a Olbia

Nel tunnel di Olbia cominceranno i lavori per il rifacimento della strada di alcune rampe di accesso. A partire dalla giornata di domani giovedì 10 aprile saranno in vigore limitazioni temporanee al traffico. Gli interventi saranno eseguiti all’interno della fascia oraria compresa tra le 8 e le 17 e interesseranno le rampe alternativamente.

Le limitazioni saranno attive unicamente per il tempo necessario alle operazioni. Per chi proviene da Arzachena e da Isola Bianca il tunnel sarà sempre fruibile ad eccezione di una breve interruzione della circolazione per la fresatura e la successiva bitumatura di un tratto di circa 50 metri. La rampa di immissione verso il centro di Olbia sarà chiusa al traffico per circa 4 ore. Il tunnel sarà invece sempre fruibile per il traffico proveniente dalla statale “Sassari-Olbia” e dall’aeroporto.

