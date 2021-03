Ora i lavori dovrebbero partire in tempi brevi.

Sono stati aggiudicati lavori di messa in sicurezza, manutenzione della copertura e rifunzionalizzazione della palestra scolastica dell’istituto Deffenu di Olbia

La Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Tempio ha aggiudicato i lavori che riguarderanno la messa in sicurezza, manutenzione della copertura e rifunzionalizzazione della palestra dell’Istituto Tecnico A. Deffenu di Olbia.

I lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Elledi Sistemi Tecnologici Srl di Olbia per un importo di 150mila euro. La palestra era stata chiusa nel 2013 per problemi strutturali. L’inizio dei lavori è previsto in tempi rapidi in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico.

