I lavori nelle periferie di Olbia.

Arrivano le risorse per le aree periferiche di Olbia. Nel bilancio per l’esercizio 2021 del Comune di Olbia, sono contenute tutte le somme per riqualificare alcuni quartieri e concludere dei lavori in corso.

Murta Maria verrà dotata di lampioni, per i quali l’ente ha speso 15mila euro per estendere la rete dell’illuminazione nella frazione. Anche il quartiere Santa Mariedda avrà più servizi, grazie al completamento della rete viaria, per la quale il Comune ha investito 30mila euro.

Anche altre periferie di Olbia vedranno il completamento delle opere pubbliche. Per Ruinadas si investiranno 377mila euro per opere urbanizzazione primaria, 85mila euro per Poltu Cuadu e 130mila euro nel piano di risanamento urbanistico di Pittulongu.

