Scomparso a 4 giorni dal suo compleanno, Olbia dice addio a Leonardo Frau

Addio a Leonardo Frau.

Olbia in lutto per la scomparsa di Leonardo Frau. Il pensionato, di 72 anni, era molto conosciuto in città e lavorava come ferroviere. La sua scomparsa, a causa di una malattia, ha rattristato il cuore dei suoi conoscenti ed ex colleghi di lavoro.

Sono tanti quelli che oggi, 21 novembre, salutano l’olbiese scomparso. Di origini cagliaritane, se ne è andato pochissimi giorni dal suo compleanno. Frau, infatti, avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 25 novembre. Il suo funerale si terrà sabato 22 novembre, alle ore 16,45, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, a Olbia.

