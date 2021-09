Li Gioi: “Nizzi sposta un evento per evitare il confronto su Murta Maria”

Le parole del consigliere regionale Li Gioi.

Un evento spostato impedirà al sindaco di Olbia Settimo Nizzi di partecipare alla conferenza medico-scientifica in programma per la stessa ora a Murta Maria. Il fatto accende subito la polemica a Olbia con il consigliere regionale Roberto Li Gioi che accusa il primo cittadino di voler evitare il confronto e di “distogliere l’attenzione dai reali problemi“.

“Sabato prossimo, 25 settembre, alle ore 19 a Murta Maria è in programma una conferenza medico-scientifica sulle problematiche della discarica di Spiritu Santu, fissata già da tempo, alla quale interverranno massimi esperti della materia”, spiega Roberto Li Gioi (M5s).

“Il sindaco uscente, venuto a conoscenza dell’appuntamento, ha deciso di spostare l’evento di posa della prima pietra dell’oratorio della frazione da venerdì alle 17 e 30 a sabato alle 19, cioè in contemporanea con il dibattito che si terrà in piazza della Chiesa”.



“Le tematiche al centro della conferenza – prosegue Li Gioi – sono sicuramente scomode alla riuscita della campagna elettorale del centrodestra, così come, d’altra parte è chiara la strategia politica utilizzata da Nizzi, che punta a distogliere l’attenzione da quelli che sono i reali problemi di Murta Maria e della città di Olbia. La discarica di Spiritu Santu rappresenta una pesantissima croce per tutti i residenti, costretti ormai da decenni a sopportare terribili miasmi e a fare i conti con la presenza di falde acquifere gravemente inquinate come certificato dagli esami di laboratorio eseguiti sui pozzi piezometrici dalla società Arcadis incaricata dal Cipnes”.

“Uno dei punti del programma del candidato sindaco Augusto Navone è la dismissione della discarica, da attuarsi grazie all’innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, che dovrà arrivare a percentuali vicine al 90 per cento. Obiettivo della Grande coalizione – conclude Li Gioi – è lavorare affinché i cittadini di Murta Maria possano liberarsi dal giogo degli insopportabili miasmi e affinché questo territorio che si affaccia sull’isola di Tavolara, oasi di incantevole bellezza e grandissimo valore turistico e ambientale, possa essere finalmente libero dai rifiuti”.

