L’assegnazione del luna park.

La macchina organizzativa della festa di San Simplicio 2020 è già in moto. L’amministrazione comunale di Olbia, infatti, ha già pubblicato il bando per l’assegnazione dell’area del Campo Meloni dedicata al luna park. Per le ditte interessate, quest’anno, il termine di presentazione delle offerte scadrà alle ore 12 del 20 gennaio.

Nell’edizione 2019 della festa dedicata al Santo patrono di Olbia per il luna park non c’era stata pace. Una storia tormentata che era partita in febbraio dall’impugnazione del bando, per finire con una serie di ricorsi e contro ricorsi. Avviando, di fatto, una querelle che ha portato all’installazione di un doppio luna park, prima, e a uno stop di tutte le giostre a festa già iniziata.

