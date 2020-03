Nuove medaglie per il Karate Club Porto Cervo – Golfo Aranci

Orecchioni e Varchetta alle finali nazionali.

Si consolida il medagliere del Karate Club Porto Cervo – Golfo Aranci alle qualificazioni regionali per l’accesso ai Campionati Italiani di Karate riservato alla categoria cadetti maschile e femminile, specialita kumite – combattimento – in programma Ostia il 18 e 19 aprile, presso il PalaPellicone, sede della Federazione Fijlkam.



Si sono qualificati alle fasi finali la karateka, plurimedagliata nella specialita kumite, Eleonora Orecchioni, medaglia d’oro e campionessa regionale categoria cadetti – 71kg e Federico Varchetta, medaglia d’oro e campione regionale in carica 2020 nella categoria cadetti – 57kg.

