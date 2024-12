Finisce contro un’ambulanza e viene ricoverata in ospedale a Olbia

Ha avuto un malore mentre era al volante e si è schiantata contro un’ambulanza: una 72enne finisce in ospedale a Olbia. Poco dopo le 16.30 la pensionata era alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo all’incrocio tra via San Simplicio e via D’Annunzio. L’utilitaria ha finito la sua corsa contro un’ambulanza che passava proprio in quel momento.

Un mezzo di soccorso si è poi reso necessario per la donna, che è stata accompagnata in ospedale. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L’intensa pioggia e l’incrocio occupato da Panda e ambulanza hanno avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La polizia locale di Olbia, sotto la guida del comandante Giovanni Manconi, è intervenuta in massa. Alcuni agenti si sono occupati di effettuare i rilievi dell’incidente e gli altri di gestire il traffico fino a quando non sono stati spostati i due mezzi coinvolti.

