Le spiagge di Pittulongu ”divorate” dalle violente mareggiate

Le spiagge di Olbia con i segni del maltempo.

Nonostante il maltempo si sia allentato in Gallura, restano i segni della violenta mareggiata sulla costa del golfo di Olbia. Le spiagge di Pittulongu sono praticamente devastate da detriti, alghe e dall’acqua che si è presa tutto l’arenile. I video postati dagli olbiesi su “Quartiere Pittulongu”, sui social, mostrano la forza delle onde che hanno creato scompiglio nelle spiagge più amate e frequentate della città.

L’acqua è arrivata quasi fino alle case e ha portato la posidonia lungo tutto il lido di Pittulongu. La forza delle onde ha scavalcato le protezioni naturali, invadendo le strade e i percorsi pedonali retrostanti. Il mare ha anche raggiunto gli stagni vicini, allagando completamente le zone che d’estate ospitano i parcheggi durante la stagione estiva. Anche i ristoranti e bar storici della zona mostrano i segni del passaggio della violenta mareggiata.

Mentre iniziano le prime stime per gli interventi di ripristino degli arenili, che richiederanno tempi lunghi per tornare alla normalità, l’attenzione resta alta nel centro storico di Olbia. I diversi fiumi che attraversano il centro storico e la periferia olbiese continuano a destare preoccupazione e il livello dell’acqua è costantemente monitorato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui