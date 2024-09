Maltempo e numerosi alberi caduti al Fausto Noce, chiuso il parco

L’ordinanza che vieta l’accesso al parco di Olbia per tre giorni.

Il maltempo ha causato conseguenze an che al parco di Olbia, dove, a causa del violento temporale, sono caduti diversi alberi. Così il Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso un’ordinanza sindacale urgente che dispone la chiusura immediata del Fausto Noce, fino alle ore 6 di giovedì 12 settembre 2024, con possibilità di proroga.

Tale misura ha duplice fine: il primo è mettere in sicurezza la popolazione, l’altro è quello di permettere alle ditte autorizzate di intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza e il ripristino del parco.

L’ordinanza riguarda esclusivamente i fruitori occasionali del parco, mentre le ditte abitualmente operanti al suo interno, insieme ai loro subappaltatori, potranno accedere per eseguire i lavori necessari. Questa decisione si inquadra nell’ambito delle competenze del sindaco come Ufficiale del Governo, in base all’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/00, per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza pubblica.

Tra i soggetti incaricati di eseguire e diffondere l’ordinanza, figurano la società ASP.O. S.p.A., responsabile della manutenzione del parco, la Polizia Locale e il settore Lavori Pubblici del Comune di Olbia, oltre alla Prefettura di Sassari e alle Forze dell’Ordine. Gli organi di stampa sono stati invitati a informare tempestivamente la cittadinanza. I lavori di messa in sicurezza proseguiranno senza sosta per ripristinare la normale fruibilità del Parco “Fausto Noce”, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.

