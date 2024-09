Aree idonee per l’eolico, a Berchidda un consiglio comunale aperto

Si parlerà dell’eolico e delle aree idonee a Berchidda.

Il dibattito sulla transizione energetica ed ecologica è sempre più acceso e a Berchidda si terrà un consiglio comunale aperto per parlare delle aree idonee per l’eolico. Mercoledì 11 settembre, alle ore 19, la popolazione è invitata a partecipare attivamente al confronto, in un ordine del giorno apposito.

Durante questo ordine del giorno, si terrà una discussione sul processo partecipativo per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e del successivo Decreto attuativo DM 236/24.

L’incontro è finalizzato alla predisposizione del disegno di legge sulla Transizione Energetica.

