Manca il segnale di stop e due auto si scontrano a Olbia

Due auto si scontrano a Olbia.

Un incrocio privo della necessaria segnaletica verticale è stato teatro, nella serata di ieri, di un incidente stradale in via Correggio, all’intersezione con via Donizetti a Olbia. A scontrarsi sono state due auto in un impatto laterale, che fortunatamente non ha provocato feriti tra gli occupanti.

Secondo quanto emerso, l’assenza del segnale di stop su via Donizetti potrebbe aver contribuito a determinare la dinamica dell’impatto, avvenuto in un punto particolarmente sensibile della viabilità urbana. Nonostante la violenza dell’urto, le persone a bordo delle auto non hanno riportato conseguenze fisiche, rendendo superfluo il ricorso alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di legge e a regolare temporaneamente il traffico, per consentire la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della normale circolazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui