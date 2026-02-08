Olbia piange la scomparsa dello storico barbiere Tonuccio

L’addio a Tonuccio Maludrottu di Olbia.

La città di Olbia piange la scomparsa del barbiere Tonuccio Maludrottu, spentosi oggi, 8 febbraio, all’età di 70 anni. Nel suo storico salone di via Regina Elena aveva servito generazioni di olbiesi, diventando un punto di riferimento per barba e capelli, un vero rito cittadino. Il funerale si svolgerà domani, 9 febbraio, alle 16 nella basilica di San Simplicio.

Nato a Olbia nel 1955, aveva iniziato a lavorare a 13 anni nel salone di Tonino Pinna, dove scoprì la sua vocazione. Nel corso della carriera il salone ha accolto clienti affezionati e volti noti della televisione. Tra i momenti di maggiore notorietà, nel 2018 Maludrottu partecipò al servizio di barbieri per il cast del film “Catch-22” con George Clooney, curando capelli e barbe di attori e figuranti, anche di notte.

