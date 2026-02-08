Putzu fa un passo indietro, Ragatzu torna capitano dell’Olbia calcio

Passo indietro di Putzu e Ragatzu è capitano dell’Olbia Calcio.

Un gesto che va oltre il terreno di gioco e che richiama valori di rispetto e senso di appartenenza ha caratterizzato le ultime ore in casa Olbia Calcio 1905. In accordo con la società, Romolo Putzu ha infatti deciso di restituire la fascia di capitano a Daniele Ragatzu e quella di vice capitano a Roberto Biancu, compiendo una scelta che il club ha definito di grande sensibilità e attaccamento.

La decisione viene letta come un segnale di maturità e responsabilità, capace di valorizzare il peso della storia del club e l’equilibrio del gruppo squadra. In un contesto calcistico spesso segnato da dinamiche individuali, il passo indietro di Putzu assume un significato particolare, poiché mette al centro il bene collettivo e contribuisce a rafforzare la coesione all’interno dello spogliatoio.

La società ha inoltre chiarito che il gesto non modifica in alcun modo il ruolo di Putzu all’interno del progetto tecnico, né ne ridimensiona la centralità. Al contrario, la scelta viene interpretata come un elemento che ne accresce il profilo umano e sportivo. Con il ritorno delle fasce a Ragatzu e Biancu, il gruppo ritrova una continuità simbolica, sostenuta da un atto di lealtà che viene considerato patrimonio condiviso dell’intera squadra.

L’Olbia Calcio 1905 ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento a Romolo Putzu, sottolineando come questa decisione rappresenti in modo esemplare i valori di identità, rispetto e appartenenza che il club intende promuovere quotidianamente, sia all’interno del campo sia al di fuori dell’ambito sportivo.

