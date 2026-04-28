Olbia dice addio a Marco, aveva soltanto 62 anni

Addio a Marco Leo.

Olbia in lutto per la scomparsa di Marco Leo. Se ne è andato a soli 62 anni lasciando una figlia e una moglie l’uomo, molto conosciuto nel suo quartiere della città. La notizia, data dai famigliari, ha lasciato un grande vuoto nella città gallurese.

Originario di Buggerru, nel cuore del Sulcis, Leo portava con sé le radici forti della sua terra d’origine, pur essendosi stabilito da tempo in Gallura. Aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 21 novembre. Il destino lo ha poi portato via lo scorso 25 aprile, lasciando un vuoto improvviso nei cuori di chi lo conosceva.

La comunità di Olbia si è riunita questa mattina in un abbraccio collettivo per rendere l’estremo omaggio a Leo, scomparso all’età di 62 anni. Alle ore 10:30, la Chiesa della Sacra Famiglia è diventata il cuore pulsante di un dolore condiviso, accogliendo una folla silenziosa e commossa per la celebrazione delle esequie in questo martedì 28 aprile.

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