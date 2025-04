Addio a Maria Clotilde Asara.

Olbia in lutto per la scomparsa di Maria Clotilde Asara. La donna, chiamata da famigliari e amici con il diminutivo di Tilde, è volata via a soli 57 anni, il 15 aprile scorso, lasciando un grande dolore in città.

A dare l’annuncio della sua dipartita la famiglia della donna, profondamente addolorati per la sua prematura scomparsa. La città, soltanto pochi giorni fa, ha dovuto dare l’addio ad altre persone volate via troppo presto, all’età di poco più di 50 anni.

