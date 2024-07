Olbia dice addio alla ex maestra Maria Marroni, aveva 83 anni

Addio a Maria Marroni.

Ha insegnato a diverse generazioni di bambini olbiesi l’ex maestra Maria Marroni, scomparsa recentemente a 83 anni. La donna, che abitava poco distante dal centro storico della città, è ricordata come una delle migliori insegnanti.

All’insegnamento della matematica ha dedicato gran parte della sua vita e si era fatta amare da tanti ormai ex bambini e dai loro genitori. Nata il 9 agosto del 1940, a Olbia, Maria Marroni ha insegnato all’ex Scolastico del Corso Umberto I di Olbia per tantissimi anni, fino ai primi anni del Duemila.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerla la ricorda per la sua pazienza e la sua bontà. La notizia sua scomparsa è stata molto dolorosa per i suoi ex alunni e per i loro genitori, che la ricordano come una ”seconda mamma” per i suoi bambini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui