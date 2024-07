Nuovo importante riconoscimento per il KaraSardegna di Olbia

Il riconoscimento per il KaraSardegna di Olbia.

Karasardegna.it brand di Cortesa, azienda del Gruppo Geasar S.p.A, dopo essersi aggiudicato lo scorso 24 febbraio 2024 il premio Nazionale dell’Italy Food Awards, è stato insignito del “Premio Speciale per lo Sviluppo e Promozione Digitale delle Eccellenze Regionali”. La premiazione si è svolta lo scorso 6 luglio ad Oristano durante la prestigiosa manifestazione Sardinia Food Awards.

Il premio Sardinia Food Awards, quest’anno alla sua nona edizione, è supportato da: Gruppo Crai, Coldiretti, Arborea e Banco di Sardegna. Un evento unico che nasce dall’esigenza di riconoscere ed incentivare le aziende sarde innovative che abbiano sviluppato idee di qualità che meritino di essere supportate nel percorso di valorizzazione delle eccellenze dell’isola.

Karasardegna, che ha ottenuto per il 2023 e 2024 il premio “Alta Onorificenza di Bilancio – Imprese competitive, affidabili e sostenibili”, ideato da Industria Felix Magazine, supplemento de Il Sole 24 ore, in collaborazione con l’ufficio studi di Cerved Group e l’Università Luiss Guido Carli, ha conseguito nel 2024 anche il premio dall’Istituto Tedesco ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza) per conto del supplemento economico de La Repubblica “Affari e Finanza”, classificandosi seconda nella categoria Alimentari-Gastronomia.

Karasardegna è recentemente diventato Marketplace Karasardegna.it, a seguito dell’importante processo di evoluzione tecnologica avviato nel corso del 2022 che ha modernizzato il modello di business.

Karasardegna.it si avvale di quattro negozi ubicati negli aeroporti di Olbia e Alghero e, con oltre 400 aziende in catalogo, raccoglie le migliori selezioni dei prodotti tipici sardi. Grazie alla visibilità offerta da oltre 4 milioni e mezzo di passeggeri che transitano nei sistemi aeroportuali del nord-Sardegna, ha in portafoglio oltre 250.000 clienti registrati, offre loro oltre 2.200 prodotti sardi e ha sviluppato oltre 6 milioni di utenti unici su web.

Dall’inizio del progetto Marketplace ad oggi sono state oltre 100 le aziende sarde che hanno scelto di partecipare attivamente alla promo-commercializzazione dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali della Sardegna.

Karasardegna è un brand di Cortesa che opera dal 2006 nelle aree Food & Beverage, Retail, E-commerce, Parking, Advertising, In-flight catering e che con un fatturato di 20,5 milioni di euro nell’anno 2023, si posiziona tra le prime 150 aziende sarde nel ranking delle Top 1000 realtà economiche Isolane.

