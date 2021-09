Il problema nelle giornate ventose a Olbia.

Olbia e i mastelli volanti. Le giornate ventose, che ormai sono sempre più frequenti, diventano un vero e problema per i cestini della differenziata durante i giorni di raccolta.

Questo perché, come lamentano alcuni residenti, non tutti si sono dotati di soluzioni per agganciarli al muro e anche chi ha adottato soluzioni per non farseli portare via dal vento, durante i giorni di servizio non vengono conferiti al loro posto.

“I bidoncini spesso finiscono nel bel mezzo della carreggiata diventando pericolosi – si lamentano -. L’aspetto di disordine ed incuria che la città offre tutti i giorni di raccolta ai propri cittadini, villeggianti o turisti è davvero impietoso”. I mastelli una volta svuotati, infatti, finiscono sul marciapiede. “E’ inaccettabile che il decoro della città, la sicurezza pedonale e stradale – proseguono – non sembrerebbero inclusi fra i parametri attualmente presi in considerazione nell’espletamento del servizio di raccolta”.

