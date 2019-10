La regina del fitness Jill Cooper a Olbia.

Durante l’open day che si terrà domani presso il Mercure Hotel, sarà possibile partecipare alla masterclass della regina del fitness Jill Cooper.

Famosa per essere la personal trainer delle star e per le sue apparizioni televisive tra cui Amici e Grande Fratello, Jill ci spiegherà i segreti per tenersi sempre in forma con il trampolino eastico ed eseguirà due masterclass, una alle 12 e una alle 17, dove sarà possibile mettere in pratica tutti i suoi consigli.

Sarà possibile partecipare all’open day dalle 10 alle 18 e provare diversi corsi che la palestra offre in maniera del tutto gratuita. Domani presso la palestra del Mercure Hotel a Olbia, avrà luogo così l’open day dove dalle ore 10 fino alle 18 e sarà possibile provare gratuitamente tutti i corsi.

Madrina della giornata sarà, quindi, la regina del fitness Jill Cooper, famosa personal trainer delle star, conosciuta per i suoi dvd dedicati allo sport e le sue apparizioni televisive tra cui Amici, Grande Fratello e Pechino Express.

(Visited 63 times, 63 visits today)