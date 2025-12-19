Fu presidente del comitato di San Vittore, Olbia in lutto per Pietro Idili

Addio a Pietro Idili.

Olbia dice addio a una figura storica per la città. È scomparso Pietro Idili, storico presidente del comitato di San Vittore. Se ne è andato a 92 anni lasciando un grande vuoto in città e, in particolare, agli affezionati e gli organizzatori della storica festa attorno alla chiesa di Monte Plebi, che si tiene in città nel mese di maggio.

Ha guidato dal 1982 il Comitato e organizzava con cura e dedizione la festa campestre dedicata al Santo, una ricorrenza molto partecipata in città. Con la sua passione per 43 anni ha assicurato che i festeggiamenti di San Vittore trasmettessero gioia e allegria tra i devoti del santo, ma anche per i tantissimi visitatori che amano le tradizioni locali.

Il signor Idili si è dedicato per tanti anni al volontariato ed era molto religioso. I funerali di Pietro Idili si terranno sabato 20 dicembre, alle ore 11, nella “sua” chiesa di San Vittore, a Olbia.

