Il Mater Olbia si prepara per l’avvio del Centro di Radioterapia

Un nuovo centro a Mater Olbia.

Anche l’ospedale Mater Olbia è pronto a scendere in campo per garantire cure all’avanguardia nel campo della radioterapia. Nei giorni scorsi la Regione Sardegna ha annunciato di aver avviato le procedure per l’ammodernamento tecnologico dei centri specializzati degli ospedali Businco di Cagliari, al San Francesco di Nuoro e nelle Cliniche San Pietro di Sassari.

Il Mater Olbia Hospital esprime piena condivisione con le parole e le preoccupazioni espresse dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas in merito alla necessità di garantire ai cittadini sardi le migliori cure radioterapiche disponibili.

Intende inoltre confermare l’impegno profuso nei confronti del territorio garantendo alta professionalità e tecnologie avanzate, contando di avviare quanto prima l’attività clinica deI Centro di Radioterapia del Mater Olbia Hospital.

