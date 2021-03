La situazione coronavirus a Tempio.

Nessun nuovo caso di coronavirus a Tempio Pausania negli ultimi giorni. Attualmente ci sono solo 2 soggetti positivi che ancora non si sono negativizzati. Le persone in quarantena sono invece 6. I dati comunicati sono quelli presenti nella piattaforma “Gestione casi e contatti Covid”, attivata dalla Regione Sardegna e dove i Servizi di Igiene Pubblica inseriscono le informazioni in tempo reale non appena ricevono i dati dal laboratorio che processa i tamponi.

“C’è un evidente rallentamento della curva dei contagi e questo è un dato molto confortante – commenta il sindaco Gianni Addis – segno che i comportamenti responsabili e attenti stanno servendo a contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo il sindaco Gianni Addis invita, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle mani, nonché a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti, unici strumenti di tutela per la salute di tutti”.

“La zona bianca – ricorda il sindaco – ci consente maggiore libertà e ci rende più tranquilli, ma la prudenza deve essere ugualmente massima”.

