Mater Olbia, Riccardo Bientinesi è il nuovo direttore di Urologia

Riccardo Bientinesi al vertice dell’Unità Operativa di Urologia al Mater Olbia.

Nuovo avvicendamento al vertice dell’Unità Operativa di Urologia del Mater Olbia Hospital. Si è insediato ieri il dottor Riccardo Bientinesi, nominato nuovo Direttore del Reparto di Urologia del Mater Olbia Hospital. Formatosi all’interno del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, il dott. Riccardo Bientinesi vanta una significativa esperienza chirurgica, in particolare in ambito robotico oncologico, nella chirurgia dell’ipertrofia prostatica e nella chirurgia dell’incontinenza urinaria.

Il Reparto di Urologia del Mater Olbia Hospital continuerà a garantire attività ambulatoriale e chirurgica per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie urologiche, con un focus specifico sull’ambito oncologico.

Le dichiarazioni.

“Sono felice di questa opportunità e di poter contribuire alla crescita del reparto di Urologia, lavorando in collaborazione con colleghi che ho già avuto modo di conoscere e apprezzare durante precedenti esperienze professionali e formative presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.” afferma il neodirettore Riccardo Bientinesi.

“Il nuovo corso dell’area urologica si inserisce nel più ampio rinnovo della partnership con il Policlinico A. Gemelli. La domanda di prestazioni urologiche proveniente dal territorio è significativa. Il nostro impegno è quello di incrementare l’offerta assistenziale, aumentando la complessità clinica anche attraverso investimenti in risorse umane e strutturali.” afferma l’Ad del Mater Olbia Hospital Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo.

“L’attività clinica e scientifica del dottor Bientinesi e della sua équipe si inserirà pienamente nel modello assistenziale e organizzativo del Policlinico A. Gemelli, fondato su elevati standard di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure. Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento di un percorso condiviso di crescita clinica, formativa e di ricerca, volto ad assicurare ai pazienti del territorio un’offerta urologica sempre più avanzata, integrata e supportata da un costante confronto e da sinergie operative con la sede centrale di Roma – afferma il Prof. Bernardo Maria Cesare Rocco, Direttore dell’Unità Operativa di Urologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma.

