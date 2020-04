La lista di specialità disponibili.

Il Mater Olbia Hospital, in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, vuole essere vicino alle esigenze della popolazione del territorio con un servizio di Consulto Telefonico Specialistico.

Infatti per chiunque avesse bisogno di un teleconsulto in diversi rami quali, ginecologia, ortopedia, gastroenterologia e quant’altro riportati nella lista in basso, può contattare il CUP 0789/1988.898 e prenotare il consulto telefonico specialistico in maniera totalmente gratuita.

I pazienti prenotati verranno richiamati direttamente dallo specialista indicato nella fascia oraria prevista. Per facilitare il lavoro degli operatori, si prega, prima di effettuare la chiamata al CUP, di munirsi della tessera sanitaria e dell’eventuale documentazione sanitaria utile per il colloquio con lo specialista. Si precisa che il colloquio telefonico non sostituisce la visita medica ambulatoriale ma ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, in questa fase di emergenza sanitaria.

Lista delle specialità disponibili:

Cardiologia

Chirurgia bariatrica

Chirurgia endocrina

Chirurgia generale

Endocrinologia

Ginecologia

Gastroenterologia

Oncologia

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Neurochirurgia

Neurologia

Senologia

Per i consulti dell’ortopedia, si raccomanda che, per rendere più semplice il consulto e per consentire ad un più ampio numero di persone di poter usufruire del servizio.

indicare la sede del problema: il consulto possibilmente deve riguardare un solo distretto corporeo (anca, ginocchio, spalla, piede…);

indicare i sintomi (dolore, gonfiore, colore, limitazione articolare, instabilità articolare, deficit di sensibilità, deficit motori);

avere a disposizione i referti degli accertamenti diagnostici già eseguiti.

Non è necessario avere la prescrizione medica.

