Il grande cuore di Olbia per il Miracolo di Natale: centinaia di buste e doni

Grande successo a Olbia.

Centinaia di pacchi hanno riempito la scalinata della chiesa di San Simplicio a Olbia per il Miracolo di Natale. Tantissime buste, tutte chiuse per essere donate alle famiglie olbiesi più povere. E’ un grande successo per la manifestazione solidale ideata da Gennaro Longobardi, popolarissimo conduttore di Sardegna 1, che ormai si svolge in tutta la Sardegna.

Insieme ad altre associazioni come Libere Energie, Volontariato Vincenziano, Guardian Angels e Centro Umanitario i volontari stanno smistando tutti i doni. Pacchi di pasta, scatolette di carne e pesce, panettoni, pandori e molti, molti giocattoli. La 22° edizione del Miracolo di Natale, è da record. È impossibile per adesso contare il numero di buste poggiate sulle decine di scalini. Un segno di grande generosità a Olbia.

