Approvata la riqualificazione della zona alta di viale Aldo Moro.

La zona alta di viale Aldo Moro sarà riqualificata. In particolare, nell’area del Romagnolo, che raddoppierà, verrà creata una nuova viabilità da via Pozzo all’area retrostante e un abbellimento della zona con fioriere e aree verdi.

La riqualificazione comprenderà l’ampliamento del Romagnolo che diventerà un centro cash, passando da 2800 a 6500 metri quadri, ovvero più del centro commerciale Terranova.

Si rischia però di penalizzare le piccole attività commerciali della zona e la viabilità. Questo è quanto emerge dalle perplessità dell’opposizione, come il consigliere Gaspare Pinna e Davide Bacciu. Presenti anche delle astensioni e votazioni contrarie.

“Una cittadina come Olbia non può avere così tanti centri commerciali- ha detto il consigliere di minoranza Bacciu – ,evidente ancora la mancanza della pianificazione urbanistica. In viale Aldo Moro, ad esempio, non c’è una piazza”.

Tuttavia, la maggioranza si è espressa favorevole nel valorizzare l’imprenditorialità olbiese. “Non possiamo dire no ad un imprenditore, quando abbiamo permesso ad altri centri di grande distribuzione di ampliarsi o nascere allo stesso modo”, ha detto il consigliere di maggioranza Alessandro Altana.

La proposta è stata approvata con 15 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.

