Il monumento per le vittime di Olbia.

Olbia avrà un monumento per le vittime del ciclone Cleopatra del 2013. In occasione dell’onoreficenza a Roustam Tariko, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha annunciato che la città ricorderà le vittime dell’alluvione.

“Il plastico del monumento per realizzarlo è già pronto – ha dichiarato il primo cittadino -. Il monumento commemorativo sarà realizzato il prossimo anno fatto”. L’opera, fa sapere Nizzi, è composta da blocchi di granito sardo. Il progetto del monumento è presente nell’ufficio del sindaco.

Oltre alla commemorazione, il Comune di Olbia ha messo in bilancio 100mila euro per i lavori di messa in sicurezza del Rio Seligheddu, il fiume che ha causato la morte di Morgana e Patrizia.

