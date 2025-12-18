Casa Silvia a Olbia: tre giorni di solidarietà, arte e condivisione

Dal 12 al 14 dicembre, Casa Silvia di Olbia ha accolto molti visitatori in occasione della mostra di beneficenza, confermandosi come un appuntamento molto sentito dalla comunità e capace di unire solidarietà, arte e partecipazione attiva.

Per tre giorni, gli spazi di Casa Silvia si sono trasformati in un vivace percorso di colori, forme ed emozioni, animato da opere realizzate con grande cura, manufatti artigianali e piccoli capolavori nati dalle mani e dal cuore delle volontarie e dei volontari. La risposta del pubblico è stata calorosa: numerosi cittadini hanno visitato la mostra, apprezzando la qualità dei lavori esposti e il profondo valore umano che ciascun pezzo racchiudeva.

Oggetti creati a mano, tra cui centrini, tovaglie, gioielli, fiocchi decorativi, dolci e molte altre realizzazioni artigianali, hanno arricchito l’esposizione, valorizzando il lavoro, la creatività e l’impegno delle volontarie. Ogni opera esposta, caratterizzata dalla propria unicità, ha rappresentato non solo il risultato di un percorso creativo, ma anche un contributo concreto al sostegno delle attività promosse da Casa Silvia. Tutto questo ha reso la mostra un vero e proprio momento di condivisione, dialogo e vicinanza alla realtà della struttura.

L’evento si è rivelato così non soltanto un’occasione per ammirare e acquistare oggetti speciali, ma anche un importante spazio di incontro e conoscenza dei progetti in corso. Inoltre, i cittadini hanno avuto l’opportunità di conoscere Casa Silvia, osservandone da vicino la struttura e il suo funzionamento. Grazie al supporto ricevuto, l’associazione proseguirà il proprio lavoro a fianco delle persone più fragili e delle loro famiglie, garantendo assistenza e supporto costanti.

