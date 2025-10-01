Il murale dei giovani che cambia volto a Piazza Amucano: il progetto a Olbia

Il progetto Giovani Plus e il murale in piazza Amucano a Olbia.

di Antonio Pauciulo

Un pomeriggio di colori e emozioni quello vissuto oggi in piazza Amucano, dove il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, appena ieri eletto Presidente della Provincia Nord Est, ha incontrato i ragazzi e gli insegnanti protagonisti del bellissimo murale realizzato nell’ambito del progetto Giovani Plus.

Accanto a lui, l’assessora ai Servizi Sociali Simonetta Lai, che ha seguito da vicino l’iniziativa, sottolineando il valore educativo e sociale del progetto. Il murale, realizzato durante un laboratorio intensivo di tre giorni, ha coinvolto 15 ragazzi tra i 12 e i 18 anni, guidati dall’artista Giuseppe Moro, in arte Grim, dell’associazione Urburners. La coordinatrice del progetto, Maria Antonietta Farris, ha espresso grande soddisfazione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Luca Fancello, che ha messo a disposizione il muro di piazzale Amucano, e alla collaborazione tra l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia e le realtà associative locali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui