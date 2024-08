Al museo di Olbia corsi di gallurese e lingua sarda

Ripartiranno a breve, presso il Museo archeologico di Olbia, due corsi di formazione, uno per la lingua sarda e uno per il gallurese. Queste attività fanno parte di un percorso iniziato nei mesi passati e fanno parte del progetto linguistico “Le Linghi di Tarranóa – Sas Limbas de Terranoa” finanziato dalla Regione che, oltre alla formazione, prevede tutta una serie di attività destinate alla tutela e alla salvaguardia delle lingue del territorio.

L’assessora Sabrina Serra

“Questi corsi che attiveremo presso lo sportello linguistico mirano a offrire un’opportunità a tutti i cittadini, anche ai giovani, di avvicinarsi alle nostre radici e di riscoprire il valore delle tradizioni locali”. Così commenta l’assessora alla Cultura, Sabrina Serra. “Crediamo fermamente che la conoscenza e l’uso delle lingue sarde, non solo arricchiscano l’individuo, ma rafforzino anche il senso di comunità e identità culturale. In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale mantenere vive le nostre tradizioni e le nostre peculiarità culturali”.

“Attraverso questi corsi, vogliamo offrire uno strumento concreto per promuovere la conoscenza del sardo e del gallurese – continua -, affinché possano continuare a essere utilizzati e trasmessi alle generazioni future. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo a questa iniziativa, a contribuire attivamente alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio linguistico e a fare in modo che il sardo e il gallurese possano essere non solo ricordati ma anche vissuti nel quotidiano”.

I corsi verranno realizzati dai docenti dell’Istituto Chircas e si svilupperanno in giornate differenti, offrendo così la possibilità di seguirli entrambi. Avranno una durata di 30 ore ciascuno, all’interno delle quali si andrà ad analizzare nel dettaglio regole grammaticali e standard di scrittura definiti dalla Regione Sardegna senza tralasciare fonetica e idioma locale. Sarà compito del docente di gallurese Dott. Riccardo Mura e del Dott. Salvatore Canu, per il sardo, offrire ai corsisti la possibilità di arricchire le proprie conoscenze.

Per iscriversi o chiedere informazioni è possibile contattare gli operatori dell’Istituto Chircas al numero 3348405342, all’indirizzo: sportellolinguistico.olbia@gmail.com , scrivere sulla pagina Facebook Sportello Linguistico Tarranóa e Terranoa. Gli operatori sono inoltre a disposizione del pubblico il lunedì e il mercoledì mattina presso il Museo archeologico.

