La decisione del Comune per la musica dei locali.

“Al fine di velocizzare la burocrazia ed andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini, per effettuare musica di intrattenimento nei locali e per le strade della città, è ora sufficiente inviare una comunicazione, ferme restando tutte le regole vigenti, incluse quelle relative ai decibel e agli orari”. L’annuncio è del sindaco Settimo Nizzi e va di pari passo a quello dei dehors, che ha consentito ai locali sulle piazze di Olbia di allargare lo spazio per tavolini ed ombrelloni.

Il procedimento per la musica, invece, è quello che si chiama “DUAAP a zero giorno” e consiste nell’invio della Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive attraverso il portale Suape. L’autorizzazione scatta automaticamente dal momento dell’invio della comunicazione.

