Il Natale dei dipendenti di Air Italy.

Un Natale amaro per i dipendenti di Air Italy, che aspettano di conoscere il futuro della compagnia aerea, tra continuità territoriale in scadenza e la paura di abbandono della sede di Olbia. Concetti ribaditi anche dall’Unione sindacale di base nel messaggio rivolto ai dipendenti, che lancia la sfida per il nuovo anno.

“Non sappiamo quali siano le reali intenzioni di chi oggi guida l’azienda ma, in ogni caso, il 2020 sarà un anno di sfide per tutti quanti – scrive il sindacato -. In primis per i lavoratori: per un contratto dignitoso, per un adeguato riconoscimento delle professionalità che ci lavorano”.

In questo contesto si inserisce il tema della continuità territoriale “che offre l’opportunità di avere una presenza radicata sul territorio dove questa azienda nacque decine di anni fa e che oggi ha cambiato pelle, dopo due fusioni, ma che non può dimenticare la storia delle singole realtà che la compongono, oggi realtà unica”. Infine, l’appello: “I lavoratori quindi potranno essere protagonisti di questo 2020, se saranno capaci di far sentire la propria voce”.

(Visited 213 times, 217 visits today)