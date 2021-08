I contagi del coronavirus a Olbia.

“Finalmente il tampone effettuato questa mattina ha dato esito negativo. È per me e per le persone a me care una splendida notizia. Questa degenza, veloce e con sintomi lievi, sottolinea ancora una volta l’assoluta efficacia del vaccino”. Sono le parole del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha annunciato di essere tornato negativo al coronavirus, dopo il contagio della scorsa settimana.

“Ringrazio i tantissimi che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questi giorni d’attesa”, ha proseguito il primo cittadino, che ha subito iniziato a riempire la sua agenda degli appuntamenti, in vista anche di una campagna elettorale entrata nel vivo. Chi, invece, si trova ancora ricoverato in ospedale per il Covid è il consigliere regionale di Fi Angelo Cocciu. A confermarlo lo stesso consigliere, che però rassicura: “Sto meglio, non ho più il casco e nemmeno l’ossigeno. Spero di poter tornare presto alla normalità e occuparmi di ciò che faccio quotidianamente da più di 20 anni. Dedicarmi al bene pubblico e stare in mezzo alla gente”.

