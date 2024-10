La letterina di Nizzi ai bimbi di prima elementare: “Studiate per il lavoro dei vostri sogni”

La lettera di Nizzi ai bimbi di Olbia.

Anche quest’anno il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha scritto la lettera ai bambini che hanno iniziato la prima elementare. ”La scuola è un’avventura bellissima che ti porterà a conoscere tante cose nuove e affascinanti – scrive il primo cittadino -. Imparerai a leggere e scrivere, a contare, scoprirai quanto è grande e diverso il mondo, grazie alla geografia e, con la storia, potrai sapere quello che è successo tantissimo tempo fa, addirittura all’epoca dei dinosauri e anche prima”.

L’invito del sindaco è quello di essere cortese e aperto con i compagni: ”Ricorda che un atteggiamento disponibile e accogliente sarà sempre ricambiato perché la gentilezza genera altra gentilezza – dice – .E se aiuterai i tuoi compagni nei momenti di difficoltà, farai certamente una cortesia a loro, ma prima di tutto a te stesso perché, nel tuo cuore, sarai più felice”.

Nizzi sprona i giovani studenti a proseguire gli studi e a farsi forza anche nei momenti complicati: ”Non dovrai mai arrenderti perché l’istruzione ti permetterà di sentirti sempre a tuo agio in ogni situazione e con qualunque persona. Non solo: grazie agli studi, da grande, potrai svolgere più facilmente il lavoro dei tuoi sogni”.

Infine sottolinea quanto sia essenziale l’impegno e la volontà personali in un percorso in cui non mancheranno piccole fatiche, necessarie per conseguire gli obiettivi: ”Sono certo che a scuola tu abbia trovato un ambiente sereno e bravi insegnanti che ogni giorno ti aiutano a imparare e a crescere bene. Insieme alla tua famiglia, sapranno supportarti in questo lungo e affascinante cammino che ti porterà ad essere soddisfatto dei risultati raggiunti, anche grazie ai piccoli e necessari sacrifici che dovrai compiere”.

