Il grido di aiuto di una mamma a Olbia: “Ho il frigo vuoto e una bimba di 4 anni”

Una storia di povertà a Olbia.

La povertà è in crescita anche a Olbia, sopratutto per chi è una mamma sola. L’ultimo grido di aiuto arriva da una giovane donna che ha una bambina di soli 4 anni e si è trovata da un giorno all’altro senza lavoro e col frigo vuoto. La mamma ha chiesto aiuto al “sindaco dei poveri”, Antonio Tango, molto conosciuto in città per il suo impegno per le persone più fragili.

Con un messaggio privato ha contattato Tango, raccontando una situazione drammatica. “Non pensavo mai di poterti scrivere, ma mi trovo in una bruttissima situazione – scrive la donna -. Non mi interessa di me, ma in casa ho una bimba di 4 anni e non ho nulla. Non riesco a fare un po di spesa, ho da poco perso il lavoro perché la mia assistita è deceduta. Non pretendo tanto, almeno per la bambina, ho messo sotto i piedi la mia dignità ma ai bambini non dovrebbe mancare cibo”. Con il messaggio, pubblicato sul gruppo di Antonio, la giovane mamma ha allegato una foto che ritrae il suo frigo vuoto, con solo tre tubetti di salse, un po’ di latte e due buste di formaggio in polvere.

La storia di questa donna ha commosso tutti in città e il “sindaco dei poveri” si è attivato anche per aiutare anche lei. Una situazione che fa riflettere e che non è unica a Olbia. Sono tante le famiglie in difficoltà economica nel territorio e sono sopratutto le persone con bambini che hanno un solo reddito a soffrire di più. Lo rivelano dati dell’Istat, i quali svelano che le famiglie che vivono con un solo stipendio sono il 20% a Olbia: un numero impressionante. Queste persone, con un reddito sotto i 10mila euro annui, sono aumentate. erano il 31,6% nel 2021 e il 31% nel 2019.

