Una nuova moto d’acqua per la protezione civile di Olbia

La nuova moto d’acqua a Olbia.

Venerdì scorso, presso il Centro Servizi della Protezione Civile di Macchiareddu, sono state consegnate sette moto d’acqua e tre gommoni a varie organizzazioni di volontariato operanti nel Sistema di Salvamento Balneare (SISB) dei Comuni costieri della Sardegna. Tra queste vi era l’associazione Era Olbia, mentre l’ottava moto d’acqua sarà destinata alla OdV Guardia Costiera Ausiliaria di Budoni.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l’assessore della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, e il neo direttore generale della Protezione Civile, Mauro Merella. Entrambi hanno enfatizzato l’importanza della formazione continua per i volontari e l’impegno della Regione Sardegna per garantirla, anche attraverso la futura Scuola di Protezione Civile.

Le organizzazioni di volontariato che hanno ricevuto le nuove attrezzature sono: Era Alghero, Era Olbia, Misericordia Capoterra, New Life OdV Onlus Sassari, OdV Prociv Arci Oristano, Sosago Gonnesa e Vo.S. Ma. OdV Sassari. Oltre alle moto d’acqua e ai gommoni, sono stati consegnati quattro Pick Up dotati di moduli polivalenti per l’Antincendio Boschivo.

Quest’anno, lo stanziamento ai Comuni costieri per il Sistema di Salvamento Balneare è stato aumentato di 900 mila euro, raggiungendo un totale di poco più di 2,4 milioni di euro, rispetto al massimo di 1,8 milioni degli anni precedenti. Inoltre, la tempistica tra la delibera della Giunta regionale e l’assegnazione dei contributi è stata significativamente ridotta, con l’istruttoria che è risultata immediata.

Delle 63 richieste di finanziamento pervenute dai Comuni costieri entro il termine del 7 giugno, 26 sono già state liquidate con un’anticipazione pari al 70% del totale, mentre altre 31 sono in fase di liquidazione. Questo efficientamento ha permesso di accelerare il supporto necessario per le operazioni di salvamento balneare, garantendo una maggiore sicurezza lungo le coste della Sardegna.

