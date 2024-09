Nuovi hangar a Olbia, Atitech punta sulla manutenzione dei jet

I nuovi hangar a Olbia.

Atitech ha recentemente siglato un accordo con Alisarda Real Estate S.r.l., la società che gestisce l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, per gestire gli hangar Avio1 e Avio2 per i prossimi dieci anni. Questi spazi verranno ristrutturati per includere sei baie per la manutenzione di base e due per la ristrutturazione degli interni, con un focus sui jet privati. Gianni Lettieri, presidente di Atitech, ha spiegato che l’obiettivo dell’azienda è riportare in Italia la manutenzione aeronautica a 360°, settore che ha visto una diminuzione a causa della concentrazione sui trasporti aerei nazionali e della crescita di aziende simili in altri Paesi europei.

Lettieri ha anche sottolineato l’importanza dell’espansione in Sardegna, definendola un’operazione importante per Atitech, poiché la manutenzione e l’allestimento di business jet in Italia sono attualmente carenti. Inoltre, l’apertura dell’aeroporto di Salerno è stata accolta positivamente da Lettieri, che ha visto in essa una grande opportunità per lo sviluppo della città e della regione, sottolineando gli accordi già siglati con compagnie aeree europee e la necessità di un secondo aeroporto nella Campania.

