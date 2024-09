Olbia dice addio a Giancarlo Campus, aveva 66 anni

L’addio a Giancarlo Campus di Olbia.

Olbia piange la scomparsa di Giancarlo Campus, morto all’età di 66 anni. A darne il triste annuncio sono i figli Nicola con Lucia, Mattia con Rachel e Annamaria, Patrizia, gli amati nipoti Leonardo e Logan, le sorelle Franca e Agnese, e tutti i parenti.

Per la morte di Giancarlo Campus è stato indagato l’autista del camion su cui l’imprenditore stava caricando le vele di una barca. Nei giorni scorsi è stata disposta l’autopsia sul corpo del 66enne, originario di Ghilarza, deceduto sul lavoro nella zona industriale di Olbia, schiacciato dal camion. La tragedia è avvenuta sabato sera, intorno alle 20, presso la veleria Sailboard in via Namibia.

I funerali si svolgeranno venerdì 20 settembre alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo. Il corteo funebre partirà dal vecchio cimitero di Olbia e, al termine della celebrazione religiosa, il feretro sarà condotto al tempio crematorio di Olbia. La città di Olbia si unisce al dolore della famiglia, ricordando con affetto e rispetto Giancarlo Campus.

