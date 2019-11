Il nuovo mercato civico di Olbia.

Conto alla rovescia per l’apertura del futuro mercato civico di Olbia con i prodotti locali. Un grande spazio coperto pensato e progettato dall’imprenditore Agostino Sanna in zona industriale, in via Seychelles.

Si tratta di una sorta di fiera permanente di esposizione e vendita pensata per dare rilievo agli attori dell’economia sarda, iniziativa a cui hanno già confermato la loro adesione una ventina di operatori da tutta l’isola.

Quasi 600 metri quadri coperti di spazio commerciale, per un totale di 30 espositori del settore food, dei prodotti artigianali e dei servizi, a cui si aggiungono 1500 metri quadri espositivi esterni dedicati a gazebo fissi o temporanei.

“Prima la Sardegna, basta grande distribuzione esterna, prima la nostra economia”, ha dichiarato nei suoi intenti Sanna. L’inaugurazione è in agenda il 30 novembre, anche se si attende la conferma definitiva a seguito dell’assegnazione degli spazi espositivi. Il mercato di Olbia dovrebbe essere il primo di una serie di altre aperture che coinvolgerà tutta la Sardegna.

