Tempio dice addio a Tonina Scampuddu, aveva 83 anni

Commozione a Tempio per la scomparsa di Antonia “Tonina” Scampuddu

Lutto a Tempio per la scomparsa di Antonia Scampuddu, Tonina per tutti, improvvisamente mancata all’affetto dei suoi cari a 83 anni. La comunicazione del suo decesso arriva dal marito Felice Fenu e dai figli Donatella con Enrico, Marco, Mariella, Tina con Marcello. On loro anche i nipoti Alice, Cecilia, Federica, Dario, Marco, Giulia e Simone, la sorella Lina con Pietro, il fratello Giovanni con Anna, il cognato Paolino, i cognati e tutti quanti i parenti

Il funerale di bsarà lunedì 30 dicembre a Tempio, l’appuntamento è per le 11 nella Chiesa di San Giuseppe.

