Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Tanto di cappello: ritratti senza tempo”, la mostra a Olbia

“TANTO DI CAPPELLO: Ritratti senza Tempo”: Mostra di Fotografia Fine Art di Giuseppe Ortu che dialoga con il Prof. Gianfranco Saba e con interventi musicali di Marco Derosas al violoncello.

A Badesi torna la giornata ecologica “Insieme per l’ambiente”

Venerdì 19 settembre la località Baia delle Mimose ospiterà la nuova edizione di ECOBADESI – Insieme per l’ambiente, l’iniziativa promossa dal Comune di Badesi in collaborazione con Legambiente e il progetto nazionale Puliamo il Mondo.

Una serata tutta dedicata agli anni ’90 a Golfo Aranci

Una serata tutta dedicata agli anni ’90, con la musica, l’energia e i ricordi che hanno segnato un’epoca. Sul suggestivo scenario del lungomare di Golfo Aranci andrà in scena “I Want My ’90s”, un evento che farà rivivere le atmosfere indimenticabili di quel decennio tra luci, colori e tanta voglia di ballare.

Il Mercato Contadino torna a Olbia

Il Mercato Contadino torna a Poltu Cuadu! Sabato 20 settembre 2025, dalle 9:00 alle 13:00, la Piazza Giovanni Lilliu si trasforma in un grande spazio di comunità.

“MOOVE, Il Villaggio della Musica e dello Sport” a Golfo Aranci

Il 20 e il 21 settembre il Lungomare di Golfo Aranci si trasformerà in una vera e propria palestra a cielo aperto grazie a “MOOVE – Il Villaggio della Musica e dello Sport”, un evento unico che unirà sport, musica, divertimento e cultura del benessere in due giornate tutte da vivere.

“Aspettando Carrasciali 2026” a Santa Teresa Gallura

La Pro Loco di Santa Teresa Gallura, con il patrocinio del Comune, ti invita a vivere una serata unica Aspettando Carrasciali, fatta di sfilate, musica dal vivo, spettacoli per grandi e piccoli e stand enogastronomici.

La pulizia delle spiagge ad Aglientu

In occasione della GIORNATA NAZIONALE “PULIAMO IL MONDO” il Comune di Aglientu in collaborazione con Legambiente vi invita domenica 21 Settembre invita tutti alla giornata ecologica per la pulizia delle nostre spiagge .

