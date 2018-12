Il rendering contro il piano Mancini di Olbia in anteprima.

Le vasche di laminazione sono pericolose. È quanto ribadisce ancora il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che difende con le unghie e con i denti il progetto alternativo al Piano Mancini presentato in anteprima da Technital.

Per dare prova a ciò, durante il Consiglio comunale di questo pomeriggio, era presente Simone Venturini, ingegnere della Technital, che ha mostrato in anteprima un rendering per dimostrare come le vasche di laminazione possano minare la sicurezza della città. “Potrebbe anche comportare eventi più gravi di quelli avvenuti nel 2013, allagando anche zone che non sono state colpite dal ciclone Cleopatra” – dice il professionista. “Presenteremo questo rendering alla conferenza dei servizi che si terrà la prossima settimana”.

La simulazione analizza le criticità del piano Mancini, portando anche alcuni esempi di città che hanno adottato un progetto analogo.

“Continua l’approfondimento e cresce il convincimento nostro che presentare uno studio alternativo rispetto al piano Mancini sia la cosa buona, grazie agli studi con i nostri tecnici per il bene della nostra città”, afferma Nizzi.

Alla base del progetto alternativo c’è la realizzazione di un canale scolmatore. ” Abbiamo già altri esempi positivi in altre città d’Italia come Verona. Le vasche di laminazione sono opere a rischio con inoltre tempi infiniti di realizzazione”, ha detto il sindaco.

