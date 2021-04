La nuova farmacia a Olbia.

A Olbia in via Petta 100 apre la nuova farmacia San Nicola. A pochi passi dal parco Fausto Noce è raggiungibile rapidamente dalla circonvallazione che collega le statali per Sassari e per Nuoro a Golfo Aranci e alla Costa Smeralda.

Le dottoresse vantano un nutrito curriculum e una notevole esperienza in farmacia e parafarmacia: Carla Sechi si occupa di dermocosmesi da oltre 15 anni nelle sue parafarmacie di San Teodoro. Marianna Solinas è specializzata in Fitoterapia all’Università di Cagliari Rossella Tanca è specializzata in Dermocosmesi all’Università di Ferrara.

“La Farmacia Olbia San Nicola utilizza un innovativo sistema automatizzato per la dispensazione veloce del farmaco. Con questa tecnologia saranno abbattuti i tempi di attesa per soddisfare rapidamente le richieste dei pazienti – spiegano le dottoresse – . Oltre alla dispensazione del farmaco sono pronti reparti di dermocosmesi, fitoterapia, erboristeria, automedicazione, mamma e bimbo. La farmacia vuole essere idealmente un work in progress continuo per soddisfare le mutevoli esigenze dei suoi pazienti”.

