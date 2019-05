A Olbia apre Moving, la prima agenzia per gli stranieri

L’inaugurazione il 27 maggio.

Moving People by Gruppo Europa apre una nuova sede in Sardegna, nel comune di Olbia.

L’apertura ufficiale sarà Lunedì 27 maggio in Via Gallura 3, Massimiliano Leonarduzzi, responsabile della nuova agenzia, è pronto a tagliare ufficialmente il nastro della nuova sede della società di consulenza originaria di Reggio Emilia. Una nuova storia che nasce firmata Gruppo Europa! Sarà inoltre a disposizione per rispondere alle domande degli interessanti e iniziare a far conoscere il gruppo ai cittadini e alle aziende della zona.

Moving People by Gruppo Europa è una solida e storica realtà, che da oltre 20 anni assiste in modo professionale migranti, viaggiatori, aziende e famiglie, offrendo servizi di consulenza specializzata e assistenza completa a tutti coloro che si rapportano con gli adempimenti burocratici di un’altra nazione.

I servizi principali offerti.

I principali servizi offerti sono la consulenza e assistenza per tutti i casi di ingresso e permanenza all’estero e in Italia per i migranti. Consulenza e assistenza visti per e da tutti i Paesi del mondo per i viaggiatori. Consulenza e assistenza alle famiglie con personale domestico. Consulenza alle aziende con personale estero e viaggiante. Servizi finanziari mirati agli stranieri quali: mutui, prestiti, cauzioni e prodotti assicurativi (Ivass) per tutti gli stranieri regolarmente residenti in Italia. Altri servizi disponibili sono traduzioni, 730, Isee, assegni familiari, disoccupazioni.

La rete di professionisti è a disposizione di tutti coloro che si rapportano con gli adempimenti burocratici necessari per spostarsi per brevi vacanze o per risiedere in qualunque stato del mondo per qualsiasi motivo (turismo, studio, lavoro, business, residenza stabile).

