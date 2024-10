Più di 500 iscrizioni alla 40esima pedalata ecologica a Olbia

La pedalata ecologica si terrà il 13 ottobre a Olbia.

Boom di iscrizioni a Olbia per la Pedalata ecologica Teresa Meloni – in ricordo di Simona Derosas, con più di 500 adesioni. L’attesa manifestazione si terrà la prossima domenica di Ottobre, dove Olbia ridiventerà la “Città delle biciclette”.

Il 13 ottobre il serpentone colorato dei ciclisti sfilerà nelle vie dei vari quartieri con almeno mille bambini, donne e uomini che per una mattina si riapproprieranno degli spazi cittadini. La manifestazione, giunta alla 40esima edizione, sarà quest’anno dedicata al tema della “Lotta alle dipendenze”, un tema delicato e, purtroppo, sempre più attuale che deve vederci tutti protagonisti attivi.

La maglietta con il logo che verrà consegnata ai primi 800 iscritti sarà in vendita presso i seguenti punti: AIDO – ASSOC. ONCOLOGICA P. SECCHI – PALESTRA KINARMONIA (per Pollicino Onlus)– FANCELLO CICLI – S.C. TERRANOVA.

Come ogni anno saranno coinvolte diverse associazioni del volontariato cittadino a cui verranno devolute parte delle quote di iscrizione dell’evento. Il ritrovo dei partecipanti avverrà in Via Galvani dalle ore 8 alle 9,30 e che le successive premiazioni dei vari gruppi più numerosi e l’estrazione a sorte delle 4 bici tra tutti i partecipanti si terranno nell’anfiteatro del Parco Fausto Noce. Qui si esibirà il CORO STELLARIA che eseguiranno alcuni brani del loro affermato repertorio.

PERCORSO: Vie Galvani – Veronese – Figoni – Forteleoni -Petta – Fausto Noce – San Simplicio – Brigata Sassari – Barcellona – Bellini – Caravaggio – Monte Rosa – V. Veneto – Friuli – Lazio – Trentino – Amba Alagi- Barbagia – Rotonda Artiglieria – Ungheria – Argentina – Imperia – Vicenza – Roma – Redipuglia – Piazza Crispi – Via Craxi – Via Poltu ‘Ezzu – Rotonda Su Mulinu – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto – San Simplicio – D’Annunzio – Via Savona – Parco Fausto Noce.

