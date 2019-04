Convocato il Consiglio Comunale di Olbia a domani.

Il Comune di Olbia ha convocato un consiglio comunale speciale per domani, 16 aprile, per parlare di continuità territoriale. L’amministrazione comunale esprime solidarietà per i lavoratori, che rischiano di perdere il posto.

Sono 700 le famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Lo annuncia con preoccupazione la consigliera di Coalizione Civica e Democratica Patrizia Dessole: “Voglio esprimere ela mia preoccupazione per quello che stiamo vivendo in città per quanto riguarda la continuità territoriale – ha detto la consigliera -, c’è forte preoccupazione per questa situazione”.

